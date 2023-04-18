https://news.day.az/society/1556619.html Для этих граждан открылась сухопутная граница Азербайджана - Официально
Для этих граждан открылась сухопутная граница Азербайджана - Официально
Студентам, обучающимся в Турции, разрешено пересекать сухопутную границу Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.
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