Для этих граждан открылась сухопутная граница Азербайджана
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Студентам, обучающимся в Турции, разрешено пересекать сухопутную границу Азербайджана, сообщает во вторник  Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

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