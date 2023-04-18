Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

13 апреля в 23.50 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, задержан житель Шамкирского района Гурбанов Вугар Гидаят оглу 1982 года рождения.

У него было обнаружено и изъято 2 упаковки наркотических средств общим весом 20 килограммов 400 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.