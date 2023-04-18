https://news.day.az/society/1556622.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
13 апреля в 23.50 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, задержан житель Шамкирского района Гурбанов Вугар Гидаят оглу 1982 года рождения.
У него было обнаружено и изъято 2 упаковки наркотических средств общим весом 20 килограммов 400 граммов.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре