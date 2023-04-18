Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 19 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами ожидается туман. Умеренный юго-восточный ветер в первой половине дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 13-18° тепла, местами 20° тепла. Атмосферное давление опустится с 767 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны осадки, местами туман. Восточный ветер в некоторых восточных районах усилится.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, местами до 23-25° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, местами 16° тепла.