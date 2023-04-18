В поселке Балаханы при организации Фонда Nargis были установлены палатки для ифтара

С 10 по 14 апреля в палатках, установленных Фондом Nargis в посёлке Балаханы, для местных жителей и жителей окрестных населенных пунктов был открыт стол для ифтара, передает Day.Az. Ежедневно в течение пяти дней участникам ифтара предлагалось качественное и сытное ифтар-меню - плов с мясным гарниром, довга, свежие фрукты и овощи, напитки, самоварный чай, гогал, бадамбура, печенье и другие блюда и сладости.

За этот период в ифтаре приняли участие более 1500 человек. На протяжении всего проекта была организована бесплатная служба такси для людей, прибывающих издалека. Кроме того, для жителей посёлка, которые по тем или иным причинам не могли лично присутствовать на ифтаре, еда для разговения доставлялась по месту проживания.

Отметим, что проект "Палатки для ифтара" проводится Фондом Nargis с 2019 года в месяц Рамазан. В рамках проекта гости собираются вместе и разделяют радость ифтара в пяти уникальных шатрах, отличающихся своим комфортом и восточным стилем.

В этом году спонсорами проекта выступили Alliance Group, PASHA Bank, Coca-Cola, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и посольство Израиля в Азербайджане. Проект был осуществлён при организационной поддержке ООО "Bakı Abadlıq Xidməti", Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики и компании Yango.