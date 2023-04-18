Сколько дней отдыхают школьники в связи с праздником Рамазан?

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 21 и 22 апреля 2023 года определены праздничными днями по случаю Рамазана. В соответствии с Трудовым кодексом, с 21 по 24 апреля 2023 года не считаются рабочими днями.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, последний рабочий день на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей - 20 апреля, первый рабочий день после праздника - 25 апреля.

В учебных заведениях с шестидневной рабочей неделей последний рабочий день на этой неделе - 20 апреля, первый рабочий день после праздника - 24 апреля.

Отметим, данное решение распространяется и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.