ЕС и Совет Европы реализуют ряд проектов в Азербайджане

В рамках третьей фазы реализации программы "Партнерство для надлежащего управления" (PGGIII) на 2023-2027 годы в Азербайджане будут осуществлены 4 страновых и 3 региональных проекта.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на презентации, посвящённой началу реализации третьей фазы программы PGGIII на 2023-2027 годы, глава Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петр Зих.

Он отметил, что эти проекты будут направлены на поддержку судебной системы, борьбу против экономических преступлений, продвижение гендерного равенства.

"Одной из наших целей является продвижение гендерного равенства, и в частности, мы будем стремиться включить женщин в реализацию наших проектов в Азербайджане", - сказал представитель Совета Европа

По его словам, Совет Европы начал сотрудничество с университетами Азербайджана, а именно с юридическим факультетом Бакинского государственного университета, и уже проводятся "круглые столы" со студентами данного факультета.

Отметим, что программа "Партнерство за надлежащее управление" - это совместная инициатива Евросоюза и Совета Европы в регионе Восточного партнерства.

Данная программа оказывает странам Восточного партнерства поддержку в приближении их законодательства и практики к европейским стандартам в области прав человека, верховенства закона и демократии.