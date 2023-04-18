В одной из школ Баку произошло массовое отравление, госпитализированы 14 учащихся.

Как сообщает во вторник Day.Az, инцидент произошел в школе №149 города Баку, 14 учащихся были доставлены в Клинический медицинский центр.

Данный факт подтвердили Trend в Клиническом медицинском центре. Было сообщено, что в отделение неотложной помощи с диагнозом отравление были доставлены 14 учащихся. В настоящее время проводится их обследование, состояние детей стабильное, угрозы их жизни нет.