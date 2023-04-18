Начато расследование по факту подрыва на мине мирного жителя в Тертере

18 апреля в результате разрыва мины на открытом участке на территории села Борсунлу Тертерского района пострадал житель села Эльнур Аскеров, 1980 года рождения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по данному факту в прокуратуре Терского района проводится расследование.

Также сообщается, что в период после войны 2020 года и до сегодняшнего дня в результате разрыва мин, установленных вооруженными силами Армении на территории Азербайджана, в общей сложности пострадал 291 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц. Из них 51 погибли, 240 получили травмы различной степени тяжести.