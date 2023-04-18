Жизнь мужчины, подорвавшегося на мине в Тертере, вне опасности
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Жизнь 43-летнего мужчины, подорвавшегося на мине в Тертерском районе, вне опасности.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что Эльнур Аскеров, 1980 года рождения, подорвавшийся на мине в селе Борсунлу Тертерского района, был госпитализирован.

По факту разрыва мины ведется расследование.