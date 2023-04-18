https://news.day.az/society/1556791.html В Исмаиллы произошло землетрясение
В Исмаиллы произошло землетрясение
В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского сейсмологического центра при Академии наук.
Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 15:21 по местному времени. Оно произошло на глубине 12 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре