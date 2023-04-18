В Исмаиллы произошло землетрясение

В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского сейсмологического центра при Академии наук.

Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 15:21 по местному времени. Оно произошло на глубине 12 км.