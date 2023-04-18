Стало известно о состоянии здоровья отравившихся в Баку школьников

Выписаны домой из больницы и двое последних госпитализированных учащихся средней школы №149 города Баку.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Клиническом медицинском центре. Сообщается, что после обследования и медицинских процедур школьники были отпущены домой.

Отметим, что 18 апреля учащиеся средней школы №149, которые почувствовали себя плохо, были госпитализированы в медучреждение сотрудниками скорой помощи, приглашенными руководством школы.