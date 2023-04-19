https://news.day.az/society/1556854.html В Каспийском море завершены экологические мониторинги
В Каспийском море завершены экологические мониторинги
В азербайджанском секторе Каспийского моря завершились экологические мониторинги. В ходе мониторингов, проведенных экспедиционной группой, состоящей из специалистов министерств экологии и природных ресурсов, науки и образования, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Бакинского международного морского торгового порта, было изучено гидробиологическое и гидрохимическое состояние Каспийского моря, проведены гидрометеорологические измерения.
Об этом сказал в среду Trend руководитель экспедиционной группы, начальник Каспийского комплексного управления экологического мониторинга Назим Махмудов, передает Day.Az.
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