https://news.day.az/society/1556867.html В Сумгайыте сгорел магазин
В Сумгайыте сгорел магазин
В Сумгайыте сгорел магазин.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, внутри магазина площадью 150 кв. м сгорели пластиковые и деревянные тары на площади 130 кв. м.
Остальная часть магазина и близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре