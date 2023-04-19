В Сумгайыте сгорел магазин.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, внутри магазина площадью 150 кв. м сгорели пластиковые и деревянные тары на площади 130 кв. м.

Остальная часть магазина и близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны ведомства.