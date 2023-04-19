Изменился порядок приема в докторантуру
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Обладатели международного языкового сертификата "Cambridge English Qualifications" будут освобождены от вступительных экзаменов по иностранному языку при поступлении в докторантуру.

Как передает Day.Az, Кабинет министров внес изменения в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру".