https://news.day.az/society/1556886.html Изменился порядок приема в докторантуру
Изменился порядок приема в докторантуру
Обладатели международного языкового сертификата "Cambridge English Qualifications" будут освобождены от вступительных экзаменов по иностранному языку при поступлении в докторантуру.
Как передает Day.Az, Кабинет министров внес изменения в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре