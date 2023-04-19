ГЭЦ о результатах экзаменов, проведенных 12 марта

Результаты экзаменов, проведенных 12 марта, будут объявлены в ближайшее время.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что 12 марта ГЭЦ провел выпускной экзамен на базе полного (11-летнего) среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа, Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гобустанском, Зардабском, Шамахинском, Исмаиллинском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском (село Агалы), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Шабранском, Гусарском районах, а также в специальных школах (школах-интернатах, школах в исправительных учреждениях), для выпускников школ с преподаванием на грузинском языке.