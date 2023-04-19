Круги, стремящиеся создать угрозу безопасности стран, пытаются совершать провокации на религиозной и этнической почве - Мубариз Гурбанлы
Круги, стремящиеся создать угрозу безопасности стран, пытаются совершать провокации на религиозной и этнической почве.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в статье председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариза Гурбанлы, опубликованной в официальной прессе.
Он отметил, что под прикрытием религии предпринимаются попытки дестабилизации обстановки, озвучиваются утверждения о том, что межрелигиозный диалог якобы подрывает религиозно-культурную идентичность.
"Конечно, с такой позицией согласиться нельзя. Потому что такой подход способствует усилению религиозного экстремизма и ксенофобии. Следует иметь в виду, что очень сложно представить прогрессивное развитие человечества без религиозного и этнического разнообразия и межцивилизационного диалога. Целенаправленно создаваемые конфликты на религиозной почве представляют серьезную угрозу международной безопасности. Межрелигиозный диалог формирует критерии, закладывающие основу для гармоничного развития общества",- говорится в статье.
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