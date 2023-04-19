Между Бакинской высшей школой нефти и PAŞA Sığorta подписан Меморандум

Между Бакинской высшей школой нефти SOCAR (БВШН) и ОАО "PAŞA Sığorta" подписан Меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали ректор БВШН Эльмар Гасымов и председатель правления компании PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова.

Меморандум предусматривает проведение компанией сессий по обмену знаниями по различным направлениям, организацию программ производственных или добровольных стажировок для студентов, участие сотрудников PAŞA Sığorta в мероприятиях, проводимых в БВШН, в качестве приглашенных спикеров, а также вовлечение их в педагогическую деятельность, если для этого возникнет необходимость, и т.д.

Выступая на церемонии подписания, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что компания PAŞA Sığorta, один из лидеров рынка страховых услуг Азербайджана, и Бакинская высшая школа нефти успешно сотрудничают уже почти 10 лет.

"Подписанный меморандум закладывает основу для нового направления сотрудничества. Этот документ будет способствовать профессиональному росту студентов через обретение ими производственного опыта в компании и перенятия ими знаний и опыта от профессионалов", - подчеркнул ректор.



Выступившая на мероприятии председатель правления PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова рассказала о компании, которую она возглавляет. Она выразила уверенность, что новое направление сотрудничества будет полезным и будет способствовать партнерству. Глава PAŞA Sığorta подчеркнула, что сотрудники компании поделятся со студентами своими знаниями и опытом, и что производственный опыт будет полезен для студентов.