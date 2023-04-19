В Азербайджане продлен особый карантинный режим
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Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 июля.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 июля 2023 года.