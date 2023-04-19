Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром и вечером в некоторых местах возможен туман. Южный ветер будет периодически усиливаться в первой половине дня.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 13-18 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны осадки, в некоторых местах туман. В некоторых восточных районах восточный ветер будет периодически усиливаться .

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22°, местами до 26°тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.