В бакинском метро скончался пассажир.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Машинисту поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль-Ази Асланов", поступила информация об ухудшении самочувствия мужчины. Пассажир был высажен на станции "Халглар достлугу", ему была вызвана скорая помощь, но он скончался.