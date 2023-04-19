https://news.day.az/society/1556969.html В бакинском метро скончался пассажир
В бакинском метро скончался пассажир
В бакинском метро скончался пассажир.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Машинисту поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль-Ази Асланов", поступила информация об ухудшении самочувствия мужчины. Пассажир был высажен на станции "Халглар достлугу", ему была вызвана скорая помощь, но он скончался.
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