Эта линия маршрута была передана компании BakuBus

ООО BakuBus поручены пассажирские перевозки по регулярному маршруту №149.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Сообщалось, что с 20 апреля перевозки по данной линии будут осуществляться автобусами средней вместимости, эксплуатируемыми ООО BakuBus.

Также, изменена и схема движения автобусов по регулярному маршруту №149. Учитывая нужду пассажиров, начальная остановка маршрута была установлена ​​на улице Зарифы Алиевой (станция метро "Сахил"). На основании анализа работа маршрута №127 отменена, так как она повторяет большую часть схемы движения регулярного маршрута №149.