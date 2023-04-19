https://news.day.az/society/1556971.html Эта линия маршрута была передана компании BakuBus
Эта линия маршрута была передана компании BakuBus
ООО BakuBus поручены пассажирские перевозки по регулярному маршруту №149.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).
Сообщалось, что с 20 апреля перевозки по данной линии будут осуществляться автобусами средней вместимости, эксплуатируемыми ООО BakuBus.
Также, изменена и схема движения автобусов по регулярному маршруту №149. Учитывая нужду пассажиров, начальная остановка маршрута была установлена на улице Зарифы Алиевой (станция метро "Сахил"). На основании анализа работа маршрута №127 отменена, так как она повторяет большую часть схемы движения регулярного маршрута №149.
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