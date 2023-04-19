https://news.day.az/society/1556974.html В Азербайджане скончался полковник запаса - ФОТО
В Азербайджане скончался полковник запаса - ФОТО
Скончался военный эксперт, полковник запаса Адалят Гасанов.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он был похоронен вчера в родном селе Бозалганлы Товузского района со всеми воинскими почестями.
Отметим, что А.Гасанов во время службы в рядах Вооруженных сил занимал руководящие должности.
В последние годы он был известен в СМИ как военный эксперт.
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