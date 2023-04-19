В Азербайджане скончался полковник запаса

Скончался военный эксперт, полковник запаса Адалят Гасанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он был похоронен вчера в родном селе Бозалганлы Товузского района со всеми воинскими почестями.

Отметим, что А.Гасанов во время службы в рядах Вооруженных сил занимал руководящие должности.

В последние годы он был известен в СМИ как военный эксперт.