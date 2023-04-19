Большинство населения Азербайджана считает, что Иран защищает интересы Армении

Центр социальных исследований провел опрос для изучения общественного мнения об азербайджано-иранских отношениях и региональных интересах Ирана.

Как сообщает Day.Az, 76,8% респондентов заявили, что Иран защищает интересы Армении в регионе, то есть пытается реализовать свои региональные интересы через Армению.

5,5% участников опроса отметили, что Иран занимает нейтральную позицию по отношению к Армении и Азербайджану, и только 3,4% респондентов сказали, что приоритетом для Ирана являются интересы Азербайджана.

Отвечая на вопрос "На ваш взгляд, какой фактор Азербайджан должен больше всего учитывать в своих отношениях с Ираном?", 35,7% опрошенных сказали, что в отношениях с Ираном Азербайджан должен учитывать то, что эта страна поддерживает Армению. Большинство респондентов (76,8%) подчеркнули, что Иран защищает интересы Армении в регионе, 29,7% заявили, что в отношениях Азербайджана с Ираном следует учитывать исторические корни и соседские отношения.

На вопрос "На ваш взгляд, какой фактор Азербайджан должен больше всего учитывать в своих отношениях с Ираном?" только 1,6% участников ответили, что Иран является изолированной страной в мире, находящейся под санкциями, а 7,0% назвали другие факторы.

64,8% респондентов связали произошедшие в марте вооруженные инциденты (нападение на гипермаркет, покушение на жизнь депутата) с попытками иностранного вмешательства и провокациями.