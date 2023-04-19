В Баку доставлен первый электробус.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Председатель агентства отметил, что с целью обеспечения комфорта граждан, качественных и безопасных пассажирских перевозок за прошедшие 7 лет обновлен 61% автобусного парка столицы: "По поручению главы государства было закуплено и введено в эксплуатацию на маршрутной сети города Баку 1044 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. Ежедневно новыми современными автобусами пользуются около 650 тысяч пассажиров".

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