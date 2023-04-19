https://news.day.az/society/1557042.html Турецкие сейсмические устройства установят в Шуше - СРОКИ
Турецкие сейсмические устройства установят в Шуше - СРОКИ
Сейсмические устройства, предоставленные Турцией, будут установлены в Шуше в июне.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.
"Сейсмические устройства планируется установить в шушинском селе Дашалты", - сказал он.
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