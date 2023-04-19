Турецкие сейсмические устройства установят в Шуше

Сейсмические устройства, предоставленные Турцией, будут установлены в Шуше в июне.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

"Сейсмические устройства планируется установить в шушинском селе Дашалты", - сказал он.