Как в Азербайджане предотвратить потерю воды?

Большая часть воды, используемой в Азербайджане, расходуется на сельскохозяйственные нужды.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, пресная вода просто не доходит до столицы.

Председатель комитета отметил, что причиной больших потерь воды является широко применяемое в сельском хозяйстве паводковое орошение.

Он подчеркнул, что фермеры постепенно начали переходить на современную систему орошения. Для решения проблемы нехватки воды уже реализуются различные проекты, этот процесс все еще продолжается.

Депутат добавил, что наблюдающиеся в последнее время глобальные климатические изменения требуют принятия немедленных мер для эффективного использования воды.