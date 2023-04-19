В Мингячевире ребенок умер от отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня жительница города 10-летняя Лейла Анар гызы Гулузаде была доставлена в Мингячевирскую городскую больницу с признаками отравления. Девочка скончалась в больнице.

Сообщается, что она отравилась из-за того, что съела удобренную алчу.