https://news.day.az/society/1557052.html В Мингячевире ребенок умер от отравления
В Мингячевире ребенок умер от отравления
В Мингячевире ребенок умер от отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня жительница города 10-летняя Лейла Анар гызы Гулузаде была доставлена в Мингячевирскую городскую больницу с признаками отравления. Девочка скончалась в больнице.
Сообщается, что она отравилась из-за того, что съела удобренную алчу.
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