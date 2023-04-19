Некоторые бакинские школы перейдут на онлайн-обучение

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формула 1" 24-29 апреля обучение в общеобразовательных школах №№ 6, 132, 134, 1, 7, 8 и 160 будет организовано в онлайн-режиме.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования и науки.

Отмечено, что руководство школ и родители извещены об этом.

Напомним, Гран-при Азербайджана "Формула 1" пройдет в Баку 28-30 апреля.