https://news.day.az/society/1557072.html Некоторые бакинские школы перейдут на онлайн-обучение
Некоторые бакинские школы перейдут на онлайн-обучение
В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формула 1" 24-29 апреля обучение в общеобразовательных школах №№ 6, 132, 134, 1, 7, 8 и 160 будет организовано в онлайн-режиме.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования и науки.
Отмечено, что руководство школ и родители извещены об этом.
Напомним, Гран-при Азербайджана "Формула 1" пройдет в Баку 28-30 апреля.
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