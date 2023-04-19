В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 820 317 человек вылечились, 10 217 скончались, число активных больных - 459.

За прошедшие сутки проведен 1 561 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 579 826 тестов.