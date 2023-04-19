https://news.day.az/society/1557088.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 820 317 человек вылечились, 10 217 скончались, число активных больных - 459.
За прошедшие сутки проведен 1 561 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 579 826 тестов.
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