Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 180 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 70, вторую дозу получили 62, бустерную дозу - 31 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 17.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 958 814, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 409 657, вторую дозу получили 4 880 503, бустерную дозу - 3 402 566 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 088 человек.