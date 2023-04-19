Вниманию учителей, желающих сменить место работы

С завтрашнего дня стартует этап по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства науки и образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В соответствии с правилами конкурса, выбор вакансий будет первоначально активирован для членов семей шехидов.

Электронная система для выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая. Кандидаты должны подтвердить свои электронные заявки, выбрав вакансию до указанной даты.

Члены семей шехидов, зарегистрированные на конкурс, с 11:00 20 апреля могут зайти на свою личную страницу и выбрать подходящее вакантное место. Предварительный отбор вакансий продлится до 11:00 25 апреля.

На следующем этапе выбрать вакансии смогут другие участники конкурса, о чем общественность будет заранее проинформирована.