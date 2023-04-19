Получившие образование за рубежом будут сдавать спецэкзамен

Как известно, в соответствии с пунктом 6.2 "Правил признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 февраля 2023 года № 34, заявитель по специальностям преподавание, инженерное дело, юриспруденция должен успешно сдать испытательный экзамен (набрать проходной балл).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамен организуется ГЭЦ по заказу Агентства по обеспечению качества в образовании при министерстве науки и образования.

Содержание экзамена, сроки, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с Агентством. На экзамене участникам будет представлено 30 тестовых заданий.

Экзамен будет проведен 29 апреля 2023 года в здании Государственного экзаменационного центра по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").

Экзамен начнется в 11:00.