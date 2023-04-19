В разминировании Карабаха участвуют собаки-саперы

Ускоренными темпами продолжаются операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов воинской частью специального назначения Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в МЧС, после окончания Отечественной войны в операциях по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур, была задействована и воинская часть специального назначения Службы спасения особого риска МЧС.

Отмечается, что операции проводятся по назначенным направлениям, в селах и поселках, на территориях водоемов с питьевой водой, вдоль водоканалов. Сотрудники обеспечены самым современным оборудованием и прошли аккредитацию, участвуя в международных курсах в этой области. Кроме того, благодаря вниманию и заботе главы государства, в работах по разминированию используются закупленные современные роботы "GCS-200" с дистанционным управлением, которые можно применять для разминирования как противопехотных, так и противотанковых мин. Один из самых основных показателей в том, что если позволяют характеристики местности, то в течение часа такой робот способен очистить территорию в 1500 кв.м. Также в процессе разминирования участвуют специально обученные собаки. Необходимость в собаках-саперах возникла из-за слишком больших масштабов загрязнения территорий неразорвавшимися боеприпасами. Собаки-саперы способны обнаруживать большое количество мин и взрывчатых веществ, сказали в МЧС.