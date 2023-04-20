https://news.day.az/society/1557230.html В Баку обнаружены ручные гранаты - ФОТО - ВИДЕО
В Баку обнаружены ручные гранаты - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении двух ручных гранат в Сабунчинском районе города Баку.
Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.
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