В Баку обнаружены ручные гранаты

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении двух ручных гранат в Сабунчинском районе города Баку.

Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

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