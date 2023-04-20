Пожар в бакинском ресторане

10:58

Пожар в ресторане на улице Братьев Мардановых в Сабаильском районе города Баку локализован.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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10:47

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила предварительная информация о пожаре в ресторане на улице Братьев Мардановых в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.