https://news.day.az/society/1557273.html Пожар в бакинском ресторане - ОБНОВЛЕНО
---------
Пожар в бакинском ресторане - ОБНОВЛЕНО
10:58
Пожар в ресторане на улице Братьев Мардановых в Сабаильском районе города Баку локализован.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
---------
10:47
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила предварительная информация о пожаре в ресторане на улице Братьев Мардановых в Сабаильском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре