https://news.day.az/society/1557312.html В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи - ФОТО
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи - ФОТО
В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
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