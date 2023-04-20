В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи
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В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

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