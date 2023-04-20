https://news.day.az/society/1557331.html МЧС будет работать в усиленном режиме на Рамазан
МЧС будет работать в усиленном режиме на Рамазан
Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Было отмечено, что в соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, даны соответствующие поручения структурным подразделениям и структурам Министерства в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочее время в связи с праздником Рамазан, гибкого реагирования на чрезвычайные события, которые могут произойти в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.
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