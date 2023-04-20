ГЭЦ о результатах экзаменов, проведенных 13 марта

Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку, проведенного 13 марта 2023 года для учащихся профтехучилищ с обучением на языке, отличном от азербайджанского языка.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, результаты экзамена были опубликованы на официальном сайте ГЭЦ. Участники могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением лицевой и оборотной сторон бланка ответов, а также критериями оценки для каждого открытого задания, воспользовавшись "номером дела" и идентификационным номером удостоверения личности (или FIN-кодом).

Из 68 человек, которые должны были участвовать в экзамене, 1 человек не явился на экзамен.

28 апреля 2023 года Министерство образования и культуры организует онлайн (по телефону) рассмотрение апелляционных жалоб в связи с результатами экзаменов.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 25 апреля до 17:00 27 апреля2023 года, заполнив электронную анкету, размещенную на сайте Министерства образования и культуры. Те, кто не зарегистрируется в указанный срок, не смогут позже подать апелляцию.