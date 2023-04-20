https://news.day.az/society/1557395.html Об ограничении движения в Баку
Об ограничении движения в Баку
Ограничивается движение на дорожной развязке в Насиминском районе Баку.
Об этом сообщили Day.Az в четверг в Государственном агентстве автомобильных дорог.
Так, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку (от круга "20 Января" до входа в первый тоннель в направлении ст. метро "Кёроглу"), начиная с ночи с 21 на 22 апреля и до 13:00 23 апреля движение автотранспортных средств на этом участке будет ограничено.
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