https://news.day.az/society/1557444.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, 820 399 человек вылечились, 10 220 - скончались, число активных больных составляет 422.
За последние сутки в стране проведены 1002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 580 828.
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