Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, 820 399 человек вылечились, 10 220 - скончались, число активных больных составляет 422.

За последние сутки в стране проведены 1002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 580 828.