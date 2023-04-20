Теймур Мусаев встретился с представителем Министерства здравоохранения Израиля

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с генеральным менеджером отдела международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашером Шалмоном, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки является образцовым: "Мы довольны взаимодействием наших стран в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения".

В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран.

Выразив признательность за теплый прием, генеральный менеджер отдела международных отношений Министерства здравоохранения Израиля отметил, что между нашими странами существуют тесные связи во многих сферах. Ашер Шалмон также выразил заинтересованность Министерства здравоохранения Израиля в поднятии на более высокий уровень сотрудничество с Министерством здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, разработки программы двойных дипломов, налаживание сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации взаимных визитов глав министерств здравоохранения наших стран и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.