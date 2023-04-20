Россия экстрадировала граждан Азербайджана, объявленных в международный розыск

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой России было принято решение об экстрадиции граждан Азербайджана - Ширина Мамедова, Теймура Гулиева и Ялчина Ибадова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Об этом сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

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