В рамках платформы "Братская помощь" в Турцию отправлены гостинцы по случаю праздника Рамазан

С целью поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в Турции, Азербайджан продолжает регулярно отправлять гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в рамках кампании в связи с праздником Рамазан, организованной платформой "Братская помощь", 20 апреля в Турцию были отправлены два большегруза с праздничными подарками при содействии членов "MÜSİAD Азербайджан" и Фонда помощи молодежи.

Помощь, предназначенная для 2 тысяч семей, будет доставлена пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше - в квартал "Братская помощь" в регионе Тюркоглу и контейнерное село, сданное в пользование при поддержке MÜSİAD в регионе Эльбистан.

"В рамках платформы мы будем продолжать оказывать продовольственную поддержку до тех пор, пока пострадавшие от землетрясения не вернутся к родным очагам", - сказал Рашад Джабирли, председатель Платформы "Братская помощь".

Отметим, что платформа "Братская помощь" была основана 6 февраля этого года.