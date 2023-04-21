Пожар в доме в Шамкире

В городе Шамкире загорелся частный дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 31-летний Сейфаддин Байрамов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил пожар в своем доме.

Согласно информации, в одноэтажном строении общей площадью 70 кв.м сгорело 10 кв.м крыши.

На место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны. С.Байрамов был спасен сотрудниками МЧС из горящего дома. Пострадавший был госпитализирован. Остальная часть жилой постройки была защищена от пожара. Огонь был потушен силами госслужбы.

По данному факту проводится расследование.