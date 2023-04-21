https://news.day.az/society/1557641.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского сейсмологического центра при Академии наук Азербайджана.
Землетрясение произошло в 07:56.
Подземные толчки силой 4 балла были зафиксированы на глубине 56 километров.
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