На дороге Баку-Сумгайыт задержан наркоторговец

На дороге Баку-Сумгайыт задержан торговец героином.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на участке дороги Баку-Сумгайыт был задержан Алиев Мехти Агамехди оглу. Он был доставлен в Абшеронское районное управление полиции, в ходе досмотра у него был обнаружен и изъят героин весом 14,463 грамма.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 УК Азербайджанской Республики. Следствие по данному факту проводится в Абшеронском РОП.

Решением Абшеронского районного суда в отношении Алиева Мехти Агамехди оглу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.