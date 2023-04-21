https://news.day.az/society/1557642.html На дороге Баку-Сумгайыт задержан наркоторговец
На дороге Баку-Сумгайыт задержан наркоторговец
На дороге Баку-Сумгайыт задержан торговец героином.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на участке дороги Баку-Сумгайыт был задержан Алиев Мехти Агамехди оглу. Он был доставлен в Абшеронское районное управление полиции, в ходе досмотра у него был обнаружен и изъят героин весом 14,463 грамма.
Задержанному было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 УК Азербайджанской Республики. Следствие по данному факту проводится в Абшеронском РОП.
Решением Абшеронского районного суда в отношении Алиева Мехти Агамехди оглу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
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