Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда более 20 килограммов наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 19 апреля в 00:25 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

"В результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты 20 килограммов 690 граммов наркотического вещества марихуана. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.