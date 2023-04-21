Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 22 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков.

Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 14-19°, местами до 22° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 миллиметров ртутного столба до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможны грозы, град, в горных районах снег. Со второй половины дня осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13°, местами 16-19 ° тепла.