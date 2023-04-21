Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

На территории Азербайджана сегодня в основном без осадков, однако с вечера 20 апреля в некоторых северных и западных районах наблюдались грозы, местами шли дожди.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что количество выпавших осадков составило в Шаруре, Ордубаде, Садараке до 6 мм, в Шахбузе - 4, в Товузе, Гедабеке - 3, в Балакене, Загатале - 2 мм, в Джейранчеле, Нахчыване, Шахдаге, Дашкесане - до 1 миллиметра.

20 апреля юго-западный ветер усилился в Дашкесане до 23 м/с, Шахдаге - до 20, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 19 м/с. В Сумгайыте, Билясуваре, Лянкяране, Астаре наблюдался туман. Температура воздуха в Баку была на 3,5° выше климатической нормы. Так, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 18-23° тепла, Нахчыване - до 27°тепла, горных районах - 11-16°, в низменных - 22-27° тепла.

22-23 апреля днем в основном в горных и предгорных районах временами ожидаются осадки.