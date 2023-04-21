https://news.day.az/society/1557720.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлены 24 случая заражения коронавирусом, 81 человек вылечился, 2 - скончались, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 480 человек вылечились, 10 222 - скончались, число активных больных составляет 363.
За последние сутки в стране проведены 319 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 581 147.
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